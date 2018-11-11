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Из особняка сотрудницы МВД украли несколько миллионов
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В Москве из особняка сотрудницы МВД украли несколько миллионов 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Трехэтажный дом сотрудницы полиции обокрали в Новой Москве, сообщают в соцсетях.
Преступление произошло ночью, когда хозяйка дома находилась в московской квартире, пишет Telegram-канал Mash. Грабитель проник в особняк через окно и вынес из дома драгоценности и деньги. Отмечается, что ущерб был оценен в пять миллионов рублей.
О краже в полицию заявили садовник и горничная, которые в момент совершения преступления были в особняке.
Ранее неизвестные совершили нападение на дом экс-начальника управления Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел Владимира Лысейко в Новой Москве, похитив ценность и деньги на сумму 30 тыс. долларов.
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