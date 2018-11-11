Мужчина пришел в гости и зарезал всю семью

В Подмосковье задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в тройном убийстве

Следователи задержали в Луховицком районе Подмосковья подозреваемого в тройном убийстве. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

"Предварительно установлено, что 10 ноября 30-летний мужчина, находясь в доме в поселке Белоомут, распивал спиртные напитки с супружеской парой пенсионеров и их сыном. В какой-то момент между хозяином дома и подозреваемым возникла ссора на почве личных неприязненных отношений, в ходе которой мужчина нанес своему оппоненту множественные колото-резаные ранения тела, а затем совершил убийство женщины и ее сына", — сообщили управлении.

Потерпевшие скончались на месте происшествия.

По подозрению в убийстве задержан 30-летний ранее судимый местный житель. На допросе у следователя он дал признательные показания. В ближайшее время будет решен вопрос о его аресте.