Ещё
В Карелии женщина убила двух пожилых инвалидов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пропавший московский чиновник найден мертвым
Пропавший московский чиновник найден мертвым

В Карелии женщина убила двух пожилых инвалидов из-за денег 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Жительница карельского города Питкяранта обвиняется в убийстве двух пожилых инвалидов ради денег, сообщает в пятницу карельское управление следственного комитета.
По версии следствия, 5 ноября вооруженная ножом 32-летняя жительница Питкяранты пришла в квартиру 58-летнего мужчины и 55-летней женщины (брата и сестры), являющихся инвалидами. Злоумышленница намеревалась похитить у них деньги. Она нанесла пожилым людям множественные ранения ножом. От полученных травм брат с сестрой скончались. Обвиняемая взяла из квартиры чуть более 260 тысяч рублей и скрылась, но вскоре ее задержали.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Убийство из корыстных побуждений двух лиц, находящихся в беспомощном состоянии".
В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемой.
Последние новости
Польша хочет миллиардов: Евросоюз может резко уменьшиться "Мы бредим от удушья": крупная трагедия российского подводного флота Вот из-за чего глава МИД Австрии отменила поездку в Россиюа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина приготовилась топить корабли в Азовском море212
В Казахстане захотели замаскировать фото Крымского моста43
В Киеве прогремели три взрыва139
Диспетчер приняла расправу с москвичкой за шутку192
Кич и серость «лютых» 90-х57
Видео
03:11
Путину подарили кнут
Политика
01:30
Дознавательница из Уфы отказалась от полиграфа
Происшествия
00:50
«С мальчиком некрасиво вышло»: кто убил мать и сына
Происшествия Статьи
00:19
В Киеве прогремели три взрыва
В мире Украина
00:25
Москве пригрозили снежным ударом
Погода Новости Москвы
00:21
Диспетчер приняла расправу с москвичкой за шутку
Происшествия
01:13
Чемоданы денег: как можно прожить на взятки в России
Криминал Статьи
01:49
«Заказала золовка»: причины двойного убийства в Москве
Происшествия
03:07
Австрия предупредила Москву о последствиях шпионажа
Политика
00:50
«За мальчика как-то некрасиво»: Видео признания в двойном убийстве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение