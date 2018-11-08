«В его квартире обнаружена одежда потерпевших»

В Москве задержан подозреваемый в убийстве женщины и подростка

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в причастности к убийству в Москве женщины и ребёнка. В ходе обысков в квартире предполагаемого злоумышленника была найдена одежда погибших. Как сообщают СМИ, 7 ноября в одной из квартир дома на улице Софьи Ковалевской обнаружили два тела с многочисленными колото-резаными ранениями.

В рамках расследования уголовного дела о двойном убийстве на севере Москвы задержан подозреваемый. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«Благодаря совместной работе следователей, криминалистов и сотрудников уголовного розыска задержан мужчина 1988 года рождения, причастный к жестокому убийству женщины и ребёнка», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в квартире подозреваемого проведены обыски, в ходе которых были обнаружены вещественные доказательства, указывающие на причастность мужчины к совершению преступления.

«В его квартире проводятся обыски, в ходе которых уже обнаружена одежда потерпевших», — подчеркнули в Следственном комитете. На сайте ведомства также отмечается, что «расследование дела продолжается».

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по Москве, задержанным оказался 30-летний уроженец столицы, проживающий в Московской области . Ранее он был судим за тяжкие преступления. В настоящее время выясняется, какие мотивы могли послужить причиной трагического инцидента.

Напомним, что в среду, 7 ноября, следователи Главного следственного управления СК по Москве возбудили уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух и более лиц»).

«По данным следствия, вечером 7 ноября 2018 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Софьи Ковалевской в городе Москва, обнаружены тела женщины и подростка с признаками насильственной смерти», — отмечалось в сообщении.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин для проведения расследования случившегося направил сотрудников Главного управления криминалистики (Криминалистического центра).

Координацией работы следователей и криминалистов занялся исполняющий обязанности руководителя московского управления Следственного комитета Андрей Стрижов . Сыщики проводили допрос соседей и изучали записи камер видеонаблюдения.

Как сообщало РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Москвы, тела убитых обнаружила мать погибшей женщины примерно в 18:30 7 ноября.

«Мать погибшей пришла в квартиру около полседьмого вечера, открыла дверь своим ключом и обнаружила трупы дочери и внука с множественными колото-резаными ранениями. К этому моменту они были мертвы уже около 16 часов», — заметил источник.

По его словам, на месте преступления были обнаружены три окровавленных ножа, рулон полиэтиленовой плёнки со следами крови, а также бахилы.

Раскрытие убийств

Отметим, что ранее на этой неделе в Москве произошло ещё два убийства. Так, днём 5 ноября в салоне автомобиля на территории больницы на Варшавском шоссе было обнаружено тело мужчины 1987 года рождения с огнестрельным ранением в грудь.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям Уголовного кодекса РФ «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». В среду, 7 ноября, был задержан подозреваемый 1992 года рождения

«Следователями установлено, что потерпевший и подозреваемый занимались частным извозом, конфликт между ними произошел на почве личных неприязненных отношений», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Кроме того, ещё одно преступление произошло 6 ноября 2018 года в лифте жилого дома, расположенного по улице Знаменские садки. Там было обнаружено тело женщины 1966 года рождения с многочисленными ножевыми ранениями.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

В результате проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, было установлено лицо, которое могло быть причастно к совершению преступлению.

Подозреваемого задержали, им оказался мужчина 1991 года рождения. Сотрудники правоохранительных органов проверяют его на причастность к ряду других преступлений.