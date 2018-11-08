Ещё
Диспетчер проигнорировала крики о помощи убитой в лифте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В деле об убийстве в лифте появилась информация о диспетчере 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Убитая в лифте женщина нажала на кнопку вызова диспетчера, когда на нее напали, пишет «Московский комсомолец».
По информации издания, сотрудница диспетчерской службы слышала звуки борьбы и крики о помощи, однако так и не вызвала полицию.
Сейчас действия диспетчера изучают правоохранительные органы. Они должны установить, есть ли в ее поведении признаки халатности, повлекшие за собой гибель человека.
Раскрыто убийство в лифте дома в Москве
Как утверждает «МК», своевременное реагирование могло помочь задержать преступника на месте. Согласно оперативным данным, он провел в лифте со своей жертвой 9 минут, а затем спустился с трупом вниз и вышел.
Напомним, 8 ноября в Новопеределкине был задержан 27-летний гражданин Азербайджана, подозреваемый в убийстве женщины в лифте и серии ограблений, совершенных на юге и юго-западе Москвы.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина забирает Черное море562
Галкин отреагировал на слова Пугачевой о болезни4
Ефремов отреагировал на желание лишить его звания950
Шик воровской России 90-х62
Рекорд ради бюджета и другие события дня4
Видео
00:44
Трамп отказался от встречи с Путиным
В мире Политика
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
00:52
Раскрыто убийство в лифте дома в Москве
Происшествия Криминал
00:39
Новая ракета Трампа поразила цель
Армия Оружие
01:18
Соседка жестоко убитых матери и сына сделала заявление
Происшествия
00:23
Названо число жертв калифорнийского расстрела
В мире Происшествия
05:22
Ефремов отреагировал на желание лишить его звания
Общество Другое
03:21
Эффектная погоня двух Т-72 за Т-80 попала на видео
Оружие Армия
00:42
Захарова усомнилась в том, что Скрипаль жив
Политика
00:51
Галустян обидел чеченцев шуткой про петуха
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение