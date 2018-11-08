Диспетчер проигнорировала крики о помощи убитой в лифте

В деле об убийстве в лифте появилась информация о диспетчере

Убитая в лифте женщина нажала на кнопку вызова диспетчера, когда на нее напали, пишет « Московский комсомолец ».

По информации издания, сотрудница диспетчерской службы слышала звуки борьбы и крики о помощи, однако так и не вызвала полицию.

Сейчас действия диспетчера изучают правоохранительные органы . Они должны установить, есть ли в ее поведении признаки халатности, повлекшие за собой гибель человека.

Как утверждает «МК», своевременное реагирование могло помочь задержать преступника на месте. Согласно оперативным данным, он провел в лифте со своей жертвой 9 минут, а затем спустился с трупом вниз и вышел.

Напомним, 8 ноября в Новопеределкине был задержан 27-летний гражданин Азербайджана, подозреваемый в убийстве женщины в лифте и серии ограблений, совершенных на юге и юго-западе Москвы.