Москвичку в лифте убил бывший полицейский

Уроженец Азербайджана , задержанный по подозрению в убийстве москвички в лифте, раньше работал в полиции, сообщает iz.ru.

Мужчина уволился из органов внутренних дел Азербайджана месяц назад, после чего приехал в Москву , где совершил как минимум шесть ограблений и одно убийство.

Сообщается, что преступник нападал на женщин среднего возраста с тяжелыми сумками, и угрожая ножом, заставлял их отдать все имеющиеся у них деньги. Таким образом он присвоил 85 тысяч рублей.

6 ноября преступник убил женщину на улице Знаменские Садки, нанеся ей в лифте 10 ножевых ранений. В результате нападения он завладел 2 тысячами рублей.