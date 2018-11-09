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Москвичку в лифте убил бывший полицейский
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Шпионский скандал с РФ, откровения «цапка» и другие события дня
Шпионский скандал с РФ, откровения «цапка» и другие события дня

Москвичку в лифте убил бывший полицейский 

Рамблер + ещё 3 59 минут назад
Фото: МВД РФ
Уроженец Азербайджана, задержанный по подозрению в убийстве москвички в лифте, раньше работал в полиции, сообщает iz.ru.
Мужчина уволился из органов внутренних дел Азербайджана месяц назад, после чего приехал в Москву, где совершил как минимум шесть ограблений и одно убийство.
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Сообщается, что преступник нападал на женщин среднего возраста с тяжелыми сумками, и угрожая ножом, заставлял их отдать все имеющиеся у них деньги. Таким образом он присвоил 85 тысяч рублей.
6 ноября преступник убил женщину на улице Знаменские Садки, нанеся ей в лифте 10 ножевых ранений. В результате нападения он завладел 2 тысячами рублей.
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