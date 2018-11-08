Супругу Цеповяза вызвали для дачи показаний

Адвокат супруги находящегося в колонии Вячеслава Цеповяза Эдуард Чургулия сообщил RT, что его клиентку вызвали в областную прокуратуру для дачи показаний в рамках проверки условий содержания её мужа.
«Из краевой прокуратуры позвонили и сообщили, что её собираются опросить по поручению Амурской областной прокуратуры. Встреча с представителями надзорного ведомства состоится на следующей неделе», — заявил Чургулия.
Он также отметил, что его доверительница готова предоставить все данные, имеющиеся у неё, включая номера платёжных карт, на которые переводились деньги.
Ранее стало известно, что Амурская прокуратура добивается возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц исправительной колонии, где отбывает наказание член банды Цапка Вячеслав Цеповяз.
7 ноября в СК сообщили о начале процессуальной проверке по фактам нарушений Цеповязом правил внутреннего распорядка исправительного учреждения УФСИН России по Амурской области.