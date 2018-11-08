В российских колониях запретят мобильную связь

ФСИН планирует законодательно запретить распространение мобильной связи на территории колоний. Об этом сообщил «Интерфакс» замдиректора ведомства Валерий Бояринев.

«На сегодняшний день решаем вопрос по исключению услуг связи операторами мобильной сети на территории наших исправительных учреждений. Для этого нужно вносить изменения в отдельные реестры», — сказал Бояринев, добавив, что ведомство уже ведет совместную работу с Минкомсвязи.

Он отметил, что за шесть месяцев 2018 года сотрудники колоний изъяли около 10 тысяч телефонов, предназначавшихся для заключенных. В отношении сотрудников, проносящих запрещенные в учреждениях гаджеты, возбуждаются уголовные дела. Заключенные имеют право говорить по стационарному телефону в течение 15 минут в день под контролем администрации.