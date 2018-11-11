Обедавший крабами бандит-«цапок» подавился морально

Осужденный за массовое убийство и отбывающий наказание в колонии строгого режима Вячеслав Цеповяз находится в подавленном моральном состоянии. Об этом сообщил его адвокат Роман Боков, передает РИА Новости.

Он рассказал, что его подзащитного должны перевести из ШИЗО, куда он был помещен за нарушение распорядка дня тремя днями ранее, в обычную камеру в воскресенье, 11 ноября. По информации Бокова, он был переведен в штрафной изолятор после того, как не явился на завтрак в колонии.

«Когда я был у него в ШИЗО, у него было болезненное состояние, подавленное морально в связи с этими событиями и давлением определенным моральным», — рассказал адвокат Цеповяза.

В конце октября в СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз обедает в колонии крабами, красной икрой и шашлыками. Во ФСИН признали, что снимки подлинные, но сделаны в 2015 году. После их публикации в ведомстве провели служебную проверку, в ходе которой выявили нарушения правил внутреннего распорядка и уволили нескольких сотрудников. Позднее житель Благовещенска, носивший передачи для Цеповяза, оценил ежемесячную сумму покупок в 100 тысяч рублей.

Вячеслав Цеповяз — один из подельников главаря банды Сергея Цапка, которая действовала в станице Кущевской Краснодарского края в 1990-2000-х годах. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей. В 2013-м Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.