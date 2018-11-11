Ещё
Обедавший крабами бандит-«цапок» подавился морально
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обедавший крабами бандит-«цапок» подавился морально 

Lenta.ru + ещё 67 9 минут назад
Фото: mzk1.ru
Осужденный за массовое убийство и отбывающий наказание в колонии строгого режима Вячеслав Цеповяз находится в подавленном моральном состоянии. Об этом сообщил его адвокат Роман Боков, передает РИА Новости.
Он рассказал, что его подзащитного должны перевести из ШИЗО, куда он был помещен за нарушение распорядка дня тремя днями ранее, в обычную камеру в воскресенье, 11 ноября. По информации Бокова, он был переведен в штрафной изолятор после того, как не явился на завтрак в колонии.
«Когда я был у него в ШИЗО, у него было болезненное состояние, подавленное морально в связи с этими событиями и давлением определенным моральным», — рассказал адвокат Цеповяза.
В конце октября в СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз обедает в колонии крабами, красной икрой и шашлыками. Во ФСИН признали, что снимки подлинные, но сделаны в 2015 году. После их публикации в ведомстве провели служебную проверку, в ходе которой выявили нарушения правил внутреннего распорядка и уволили нескольких сотрудников. Позднее житель Благовещенска, носивший передачи для Цеповяза, оценил ежемесячную сумму покупок в 100 тысяч рублей.
Вячеслав Цеповяз — один из подельников главаря банды Сергея Цапка, которая действовала в станице Кущевской Краснодарского края в 1990-2000-х годах. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей. В 2013-м Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.
Последние новости
Спецназовцы-нацисты попытались устроить переворот в Германии Бывший австрийский военный признался в работе на Россию Украинские раскольники отказались возглавить новую церковь
Комментарии15
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Посмешище для России»226
В Германии попытались устроить переворот296
Названа причина пьянки в день изнасилования дознавателя333
«Разрушения катастрофические»
Умерла Юлия Волчкова136
Видео
03:05
Популярная певица испугала страшным признанием
Шоу-бизнес
01:32
На Москву идут арктические морозы
Погода Новости Москвы
01:10
Хоть ты сдохни: пациентке отказали в лекарстве
Происшествия
02:48
Украинские раскольники отреклись от новой церкви
Украина В мире
00:43
Анастасия Волочкова упала на сцене из-за букета любимых роз
02:28
Работавший на Россию шпион сделал признание
В мире
02:28
Лавров «отчитал» МИД Австрии за новый скандал
Европа Политика
03:11
Путину подарили кнут
Политика
02:01
«Еще минута и мы сами там загорелись»
Происшествия
01:49
Роковая ошибка дорого обошлась Израилю
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение