Ещё
ФСИН назвала причину помещения Цеповяза в ШИЗО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа причина помещения Цеповяза в ШИЗО 

Рамблер + ещё 50 1 час назад
Фото: Соцсети
Осужденный по делу о массовом убийстве в станице Кущевская Вячеслав Цеповяз попал в штрафной изолятор за нарушение распорядка дня. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе управления ФСИН по Амурской области.
В начале недели СМИ опубликовали снимки Цеповяза из колонии №3, на которых он ест икру и крабов, жарит шашлыки и разговаривает по мобильному телефону. Позже в амурском УФСИН подтвердили подлинность снимков, датировав их 2015 годом.
Сегодня утром стало известно о помещении Цеповяза в ШИЗО. Его адвокат подтвердил это «Интерфаксу», но затруднился назвать причину.
Глава Общественной наблюдательной комиссии Амурской области Наталья Охотникова также не смогла уточнить ее в беседе с РИА Новости, но предположила, что Цеповяз мог нарушить распорядок исправительного учреждения.
Ранее замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко объяснял, что Цеповяз смог получить икру и крабов, будучи заключенным, из-за коррупции.
По его словам, после обнародования снимков в колонии №3 была проведена служебная проверка, в результате которой были наказаны несколько человек.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мужа Елены Малышевой сбил автобус73
Галустян обидел чеченцев шуткой про петуха66
Захарова усомнилась в том, что Скрипаль жив186
Дробыш заинтересовался изнасилованной дознавательницей21
Почему турки не позволяют учёным исследовать Арарат3
Видео
00:44
Трамп отказался от встречи с Путиным
В мире Политика
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
00:52
Раскрыто убийство в лифте дома в Москве
Происшествия Криминал
00:39
Новая ракета Трампа поразила цель
Армия Оружие
00:23
Названо число жертв калифорнийского расстрела
В мире Происшествия
03:21
Эффектная погоня двух Т-72 за Т-80 попала на видео
Оружие Армия
00:42
Захарова усомнилась в том, что Скрипаль жив
Политика
00:51
Галустян обидел чеченцев шуткой про петуха
Шоу-бизнес
00:23
Памятник герою‐антифашисту сломал ногу вандалу в Хорватии
Происшествия В мире
01:27
Дробыш заинтересовался изнасилованной дознавательницей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение