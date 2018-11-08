ФСИН назвала причину помещения Цеповяза в ШИЗО

Осужденный по делу о массовом убийстве в станице Кущевская Вячеслав Цеповяз попал в штрафной изолятор за нарушение распорядка дня. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе управления ФСИН по Амурской области.
В начале недели СМИ опубликовали снимки Цеповяза из колонии №3, на которых он ест икру и крабов, жарит шашлыки и разговаривает по мобильному телефону. Позже в амурском УФСИН подтвердили подлинность снимков, датировав их 2015 годом.
Сегодня утром стало известно о помещении Цеповяза в ШИЗО. Его адвокат подтвердил это «Интерфаксу», но затруднился назвать причину.
Глава Общественной наблюдательной комиссии Амурской области Наталья Охотникова также не смогла уточнить ее в беседе с РИА Новости, но предположила, что Цеповяз мог нарушить распорядок исправительного учреждения.
Ранее замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко объяснял, что Цеповяз смог получить икру и крабов, будучи заключенным, из-за коррупции.
По его словам, после обнародования снимков в колонии №3 была проведена служебная проверка, в результате которой были наказаны несколько человек.