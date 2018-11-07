В московской квартире зверски убили женщину и ее сына

В московской квартире нашли убитыми женщину и ее 12-летнего сына

Москве обнаружены зарезанными женщина и ее 12-летний сын, передает телеграм-канал Mash.

Убийство произошло в квартире дома на улице Софьи Ковалевской, где женщина проживала вдвоем с сыном.

У обеих жертв множественные колотые ранения, голова ребенка обвязана скотчем. По информации «МК», тела убитых лежали на кухне, дверь в квартиру была заперта.

Первой их тела обнаружила бабушка. Она рассказала, что последнее время к ее дочери часто заходил мужчина, сейчас его ищут.