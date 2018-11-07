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В московской квартире зверски убили женщину и ее сына
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В московской квартире нашли убитыми женщину и ее 12-летнего сына 

Рамблер + ещё 11 42 минуты назад
Фото: соцсети
В Москве обнаружены зарезанными женщина и ее 12-летний сын, передает телеграм-канал Mash.
Старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета Москвы Юлия Иванова подтвердила «КП» факт обнаружения тел.
Убийство произошло в квартире дома на улице Софьи Ковалевской, где женщина проживала вдвоем с сыном.
У обеих жертв множественные колотые ранения, голова ребенка обвязана скотчем. По информации «МК», тела убитых лежали на кухне, дверь в квартиру была заперта.
Первой их тела обнаружила бабушка. Она рассказала, что последнее время к ее дочери часто заходил мужчина, сейчас его ищут.
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