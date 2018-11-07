Бандит-«цапок» попался на тюремных обедах с икрой и крабами

Семья преступника тратила на его роскошную жизнь миллионы

Член банды «цапков» оказался в центре скандала

Вячеслав Цеповяз , осужденный из банды «цапков» — одной из самых кровавых в современной истории России , оказался в центре крупного скандала. Цеповяз отбывает почти 20-летний срок в амурской колонии строго режима, но, как выяснилось, без особых лишений. В СМИ попали фото, на которых Цеповяз в арестантской робе позирует у стола с деликатесами. В кадр попали морепродукты — красная икра и крабы — с соевым соусом, а также шашлык. Как выяснилось, журналистам предоставила эти снимки бывшая супруга Цеповяза Наталья Стришняя.

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Семья тратила миллионы на красивую жизнь зэка за решеткой

Стришняя рассказала, что на содержание Цеповяза в тюрьме уходило до трех миллионов рублей в год: он звонил жене и присылал номера банковских карт, а она переводила на них деньги. По словам Стришней, Цеповяз покупал продукты через посредника в Амурской области и даже приглашал к себе врача-стоматолога, которому платил «приличные суммы». Кроме того, осужденному требовались деньги на пасеку, расположенную в колонии, — он покупал пчел и новые ульи.

Однако позже супруга узнала, что, несмотря на хорошее финансовое обеспечение, Цеповяз на зоне влез в долги.

«Говорила с ним об этом, объясняла, что не могу больше отправлять ему такие суммы. Когда я отказывала в переводе, кричал в трубку, оскорблял», — жаловалась Стришняя.

Цеповяз из колонии судится с бывшей женой

Бывшая супруга Цеповяза развелась с ним год назад; теперь осужденный из колонии пытается отсудить у нее семейный бизнес — предприятие «Слава Кубани». Стришняя сообщила, что бывший муж при помощи адвоката пытается взыскать арендную плату за землю в размере почти 10 миллионов рублей и просит наложить на компанию арест:

«Бывший муж, видимо, уверен, что заплатит кому-то и окажется на свободе. У меня арестовали все земли, мне по судам бегать надо и предприятие каким-то образом сохранить — 350 человек могут остаться без работы».

Тюремщики подтвердили роскошные обеды «цапка»

«Что тут скажешь — избежать коррупции в дальних регионах сложно, особенно если у преступника, который вступает в сговор с сотрудниками, дар убеждения и, главное, сумасшедшие деньги. По результатам проверки было наказано несколько сотрудников», — объяснил Максименко.

По словам представителя ФСИН, в настоящее время Цеповяз содержится «в жесточайших условиях». Максименко также отметил, что сегодня во многих СИЗО арестанты могут заказывать и икру, и шашлык, но вот мобильный телефон, на который снимали Цеповяза за обедами, запрещен категорически. Эти фото зэк прислал Наталье Стришней давно, но она показала их прокуратуре лишь минувшим летом. По мнению представителя ФСИН, столь поздняя огласка может быть связана с возникшими имущественными спорами во время бракоразводного процесса.

«Цапки» совершили массовое убийство в Кущевской

Вячеслав Цеповяз — один из подельников главаря банды Сергея Цапка , которая действовала в станице Кущевской Краснодарского края в 1990-2000-х годах. Осенью 2010 года члены банды по приказу главаря напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четырех детей. Это преступление стало одним из самых крупных массовых убийств в истории России. После того как оно получило огласку, за «цапков» взялись силовики, которые быстро раскрыли и другие их преступления.

Главари банды Сергей Цапок, Владимир Алексеев и Игорь Черных были приговорены к пожизненному заключению. Николая Цапка-старшего (дядю Сергея) и Вячеслава Цеповяза приговорили к 20 годам (позже Верховный суд сократил ему срок до 19 лет 10 месяцев лишения свободы), а Владимира Запорожца — к 19 годам заключения. Мать Сергея Цапка осудили за мошенничество, в сентябре этого года она вышла на свободу по УДО. Сергей Цапок скончался в ночь на 7 июля 2014 года в медчасти краснодарского изолятора. По предварительным данным, причиной смерти стала закупорка легочной артерии после отрыва тромба. За два дня до его смерти в том же СИЗО совершил самоубийство Игорь Черных.

Семья Цеповяза пугает жителей Кубани его освобождением

Между тем, по данным Telegram-канала 338, семья Вячеслава Цеповяза пугает местных жителей, утверждая, что он вскоре выйдет на свободу.

«Семья Цеповяза проживает в доме с прислугой, содержит в усадьбе собственный зверинец, а в общении с местным населением называет отца семейства "настоящим мужиком", героизирует его "подвиги" и пугает его выходом местное население», — говорится в сообщении.

Как отмечает канал, после скандала с деликатесами Цеповязу отменили почти все объявленные ему 16 благодарностей, которые теоретически могли бы стать основанием для его освобождения по УДО.