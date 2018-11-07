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В Британии иностранка потратила в магазине £16 млн
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В Британии арестовали потратившую в универмаге £16 млн жену экс-госбанкира Азербайджана 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: Reuters
Британская полиция арестовала Замиру Хаджиеву, которая потратила £16 млн в лондонском универмаге ​Harrods. Об этом сообщает "Би-би-си".
Ранее сообщалось, что национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) впервые в своей истории потребовало объяснить, откуда появились крупные суммы у гражданина иностранного государства.
Отмечается, что Хаджиева является супругой экс-главы международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, который в данный момент отбывает на родине 15-летний тюремный срок за растрату.
По данным "Би-би-си", Хаджиеву задержали еще на прошлой неделе. Также у нее были конфискованы ювелирные изделия общей стоимостью £400 тыс. Национальное агентство по борьбе с преступностью интересуют ее миллионные траты и недвижимость в Лондоне стоимостью около £15 млн
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