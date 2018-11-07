В Британии иностранка потратила в магазине £16 млн

В Британии арестовали потратившую в универмаге £16 млн жену экс-госбанкира Азербайджана

Британская полиция арестовала Замиру Хаджиеву, которая потратила £16 млн в лондонском универмаге ​Harrods. Об этом сообщает "Би-би-си".

Ранее сообщалось, что национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) впервые в своей истории потребовало объяснить, откуда появились крупные суммы у гражданина иностранного государства.

Отмечается, что Хаджиева является супругой экс-главы международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, который в данный момент отбывает на родине 15-летний тюремный срок за растрату.

По данным "Би-би-си", Хаджиеву задержали еще на прошлой неделе. Также у нее были конфискованы ювелирные изделия общей стоимостью £400 тыс. Национальное агентство по борьбе с преступностью интересуют ее миллионные траты и недвижимость в Лондоне стоимостью около £15 млн