В России резко сократилось число убийств 

За последние пять лет в России число убийств сократилось более чем на четверть — на 27%, а грабежей и разбойных нападений — почти на 50%, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
«В последние годы наблюдается снижение уровня преступности, в том числе по тяжким видам», — отметил он в интервью «Аргументам и фактам».
Министр добавил, что также стало меньше квартирных краж и угонов автомобилей.
Он также отметил, что в настоящее время в России 895 тыс. сотрудников Министерства внутренних дел.
«С 2011 года, когда милиция реформировалась в полицию, численность личного состава МВД сократилась на 500 тыс.», — сообщил Колокольцев.