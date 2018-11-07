Ещё
В России резко сократилось число убийств
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России резко сократилось число убийств 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: РИА Новости
За последние пять лет в России число убийств сократилось более чем на четверть — на 27%, а грабежей и разбойных нападений — почти на 50%, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
«В последние годы наблюдается снижение уровня преступности, в том числе по тяжким видам», — отметил он в интервью «Аргументам и фактам».
Министр добавил, что также стало меньше квартирных краж и угонов автомобилей.
Он также отметил, что в настоящее время в России 895 тыс. сотрудников Министерства внутренних дел.
«С 2011 года, когда милиция реформировалась в полицию, численность личного состава МВД сократилась на 500 тыс.», — сообщил Колокольцев.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Миллиардера Рыболовлева задержали по требованию прокуратуры Монако Эрдоган сказал, откуда поступил приказ об убийстве Хашогджи Российский бизнесмен из списка Forbes заявил о покушении
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле Шамсуарова об изнасиловании всплыла Багдасарян234
Военные массово бегут из украинской армии293
Умерла Наталья Корчагина7
Стало известно о «трех женщинах» на изнасиловании дознавателя509
Онколог «накричал» на родных Караченцова10
Видео
02:10
Полет Су-57 сняли с рампы Ан-12
Оружие Армия
00:44
Названо новое место встречи Путина и Трампа
Политика
00:25
Шутка про НАСА и батут вернулась Рогозину бумерангом
Наука и техника Статьи
01:28
Врачи оказывают помощь людям в зале, где выступает Трамп
США В мире
00:30
«Аномалия» в небе над Внуково взбудоражила соцсети
Наука и техника
05:41
В Монако задержан российский миллиардер
Криминал Другое
05:02
В Тернопольской области запретили говорить и петь по-русски
В мире Украина
01:01
Кто сорвал встречу Путина и Трампа и другие события дня
В мире
02:44
Россия отказалась идти на поводу у Украины
Политика
01:41
«Не ноги»: Грачев объяснил, почему отрубил жене руки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение