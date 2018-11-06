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На вилле Рыболовлева прошли обыски
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На вилле Рыболовлева в Монте-Карло прошли обыски 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев взят под стражу по запросу прокуратуры Монако. По данным французских СМИ, миллиардеру вменяют факты коррупции, а также "активную и пассивную торговлю влиянием" и соучастие в этих преступлениях. Сообщается также, что в его апартаментах в Монте-Карло на вилле Belle epoque прошли обыски.
СМИ предполагают, что задержание может быть связано с попыткой оказать влияние на правоохранительные органы Монако через бывшего министра юстиции страны Филиппа Нармино, который год назад вынужден был уйти в отставку по подозрению в коррупции. В генеральном консульстве России в Марселе пока не располагают информацией о задержании Дмитрия Рыболовлева, рассказал глава генконсульства Сергей Молчанов.
Российский миллиардер был задержан в Монако утром 6 ноября. Рыболовлев остается под стражей вместе с еще несколькими фигурантами дела о коррупции.
Владелец футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев задержан за несколько часов до важного матча его команды в бельгийским "Брюгге" в Лиге чемпионов. После первого тайма "Брюгге" выигрывает со счетом 3:0. Рыболовлев владеет акциями футбольного клуба с 2011 года.
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