Ещё
Коротышке не дали обнять жену перед судом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США наркобарону Коротышке отказали в праве обнять жену перед началом суда 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: © AP Photo / Eduardo Verdugo, File
Федеральный суд в Нью-Йорке отказал мексиканскому наркобарону Хоакину Гусману Лоэре по прозвищу Коротышка в праве обнять свою супругу перед началом суда, которое ожидается на следующей неделе, сообщает телеканал NBC 4 со ссылкой на соответствующее решение судьи.
По информации телеканала, ранее один из адвокатов Коротышки направил судье ходатайство, в котором просил позволить своему подзащитному обняться с женой перед началом заседания суда. По мнению адвоката, удовлетворение ходатайства было бы "жестом гуманности", поскольку подсудимый не общался со своей супругой с момента своей экстрадиции в Нью-Йорк.
"Маршалы (сотрудники Службы федеральных маршалов США — ред.) подчеркнули, что удовлетворение просьбы будет противоречить всем предпринятым мерам обеспечения безопасности", — написал судья в своем ответе адвокату Коротышки, отметив, тем не менее, что "суд с пониманием относится к просьбе".
В среду завершился отбор присяжных, которые будут рассматривать предъявленные Гусману обвинения.
Один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики был передан властям США в январе 2017 года, в последний день работы администрации президента Барака Обамы. В Нью-Йорк наркобарон был доставлен самолетом под охраной. Обвинения против Коротышки выдвигают сразу несколько штатов — Калифорния, Нью-Мексико, Техас, Иллинойс, Нью-Йорк. Они связаны с поставками кокаина в США, незаконным владением оружием и организацией убийств.
Последние новости
Раскрылось: кто стоит за историей с фото в колонии Цеповяза Европа начала решать "украинскую проблему РФ": цена — 15 миллиардов Империи наносят ответный удар: РФ, Индия и Китай отказались от доллара
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российскую ядерную «Мертвую руку» признали бесполезной545
Макаревич высказался о скандале вокруг Ефремова114
Китайский ведущий новостей оказался не человеком15
Галкин отреагировал на слова Пугачевой о болезни41
Ефремов отреагировал на желание лишить его звания1092
Видео
00:44
Трамп отказался от встречи с Путиным
В мире Политика
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
00:52
Раскрыто убийство в лифте дома в Москве
Происшествия Криминал
00:39
Новая ракета Трампа поразила цель
Армия Оружие
01:18
Соседка жестоко убитых матери и сына сделала заявление
Происшествия
00:23
Названо число жертв калифорнийского расстрела
В мире Происшествия
05:22
Ефремов отреагировал на желание лишить его звания
Общество Другое
03:21
Эффектная погоня двух Т-72 за Т-80 попала на видео
Оружие Армия
00:42
Захарова усомнилась в том, что Скрипаль жив
Политика
00:51
Галустян обидел чеченцев шуткой про петуха
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение