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В Ленобласти нашли тело младенца в канализации
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В Ленинградской области нашли тело младенца в канализации 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: СК
Следственные органы проводят проверку по факту обнаружения тела младенца в канализационном люке у одного из жилых домов в поселке Щеглово во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает региональное СУ СК РФ.
По данным ведомства, тело мальчика было обнаружено во вторник. В настоящее время на месте происшествия работают следователи.
"В ходе осмотра тела погибшего младенца видимых признаков насильственной смерти не обнаружено, его возраст уточняется. Установлена 29-летняя женщина, проживающая в непосредственной близости от места обнаружения младенца, которая может иметь отношение к произошедшему, она направлена на медицинское освидетельствование", — говорится в сообщении.
Ведомство сообщает, что в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и судебно-медицинского исследования.
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