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Мужчина убил мешавшего ему пить водку младенца
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Житель Башкирии получил 13,5 лет за убийство младенца, мешавшего пить водку 

РИА Новости + ещё 9 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Суд в Башкирии приговорил местного жителя к 13,5 годам лишения свободы и выплате 850 тысяч рублей компенсации за убийство четырехмесячного внука знакомой за то, что он плакал и мешал мужчине распивать спиртные напитки, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Инцидент произошел в октябре 2017 года в Белорецком районе Башкирии. Фигурантом дела об убийстве малолетнего ребенка стал 43-летний житель Бурзянского района.
"Мужчина пришел в гости к знакомой женщине выпить спиртные напитки. В это время женщина присматривала за тремя внуками. В ходе вечеринки женщина уснула, а один из ее внуков, четырехмесячный ребенок, проснулся и начал плакать. Сначала мужчина пытался успокоить младенца, но потом вынес его на крыльцо и избил его. От черепно-мозговой травмы ребенок скончался на месте", — сообщает башкирское СУСК подробности расследования дела об убийстве.
Ведомство отмечает, что в ходе суда и следствия мужчина не признал свою вину.
"Верховный суд Башкирии приговорил мужчину к 13,5 годам лишения свободы. Кроме того, он выплатит потерпевшей стороне моральную компенсацию в размере 850 тысяч рублей", — говорится в сообщении СК РФ по региону.
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