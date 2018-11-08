Подозреваемого в изнасиловании в Уфе оставили под стражей

Суд оставил в силе арест одного из подозреваемых в изнасиловании в Уфе

Верховный суд Башкирии оставил в силе арест экс-главы отдела ОМВД в Уфимском районе Павла Яромчука по делу об изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. Об этом сообщает РИА Новости. «Постановление райсуда об аресте Павла Яромчука Верховный суд оставил без изменений», — заявил защитник. Ранее адвокат, представляющий арестованного по делу о групповом изнасиловании девушки-дознавателя Эдуарда Матвеева , рассказал о «трёх женщинах», которые якобы присутствовали в момент предполагаемого преступления. 2 ноября Кировский районный суд Уфы заключил под стражу трёх экс-сотрудников республиканской полиции по подозрению в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. Инцидент произошёл в ночь на 30 октября.