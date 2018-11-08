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Подозреваемого в изнасиловании в Уфе оставили под стражей
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Суд оставил в силе арест одного из подозреваемых в изнасиловании в Уфе 

RT на русском + ещё 34 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Верховный суд Башкирии оставил в силе арест экс-главы отдела ОМВД в Уфимском районе Павла Яромчука по делу об изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. Об этом сообщает РИА Новости.
«Постановление райсуда об аресте Павла Яромчука Верховный суд оставил без изменений», — заявил защитник.
Ранее адвокат, представляющий арестованного по делу о групповом изнасиловании девушки-дознавателя Эдуарда Матвеева, рассказал о «трёх женщинах», которые якобы присутствовали в момент предполагаемого преступления.
2 ноября Кировский районный суд Уфы заключил под стражу трёх экс-сотрудников республиканской полиции по подозрению в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. Инцидент произошёл в ночь на 30 октября.
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