В Москве расстреляли авто миллиардера

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Бизнесмена из списка Forbes пытались убить в Москве 

Рамблер + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
Фигурант списка богатейших россиян журнала «Форбс» Олег Бурлаков заявил в полицию о покушении на свою жизнь. Об этом стало известно РБК.
По словам собеседников издания в главном управлении МВД по Москве и территориальном отделе полиции, член совета директоров «Краснодарпромжелдортранса» заявил, что в него стреляли вечером 3 ноября.
В тот момент бизнесмен находился внутри «Кадиллака». К автомобилю подбежал мужчина, позвал Бурлакова по имени, а когда предприниматель опустил стекло, несколько раз выстрелил.
Ни одна из пуль стрелка не попала ни в Бурлакова, ни в кого-либо еще. По факту произошедшего была инициирована проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Согласно рейтингу «Форбс» «200 богатейших бизнесменов России 2018», состояние Олега Бурлакова составляет 650 миллионов долларов. Предприниматель занимает в списке 158-ю строчку.
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