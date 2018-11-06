Российского миллиардера попытались убить в Москве

Бизнесмена из списка Forbes пытались убить в Москве

По словам собеседников издания в главном управлении МВД по Москве и территориальном отделе полиции, член совета директоров «Краснодарпромжелдортранса» заявил, что в него стреляли вечером 3 ноября.

В тот момент бизнесмен находился внутри «Кадиллака». К автомобилю подбежал мужчина, позвал Бурлакова по имени, а когда предприниматель опустил стекло, несколько раз выстрелил.

Ни одна из пуль стрелка не попала ни в Бурлакова, ни в кого-либо еще. По факту произошедшего была инициирована проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Согласно рейтингу «Форбс» «200 богатейших бизнесменов России 2018», состояние Олега Бурлакова составляет 650 миллионов долларов. Предприниматель занимает в списке 158-ю строчку.