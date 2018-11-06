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Американец застрелил полицейскую собаку и поплатился жизнью
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Американец застрелил полицейскую собаку и поплатился жизнью 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: Facebook / Richard Greiner, St. Clair Shores Michigan Residents Group
Полицейские в Сэйнт Клэр Шорс рядом с Детройтом застрелили вооруженного подозреваемого после того, как тот убил полицейскую собаку. Об этом сообщила газета The Detroit News.
Инцидент произошел в воскресенье, 4 ноября. Вооруженного мужчину заметили неподалеку от банкетного зала, где проходило мероприятие примерно на 70 человек. Когда на место прибыла полиция, подозреваемый пытался сбежать. Полицейские выпустили вслед за ним овчарку по кличке Акс. Собаке удалось задержать его, но мужчина открыл по ней огонь из пистолета.
В результате завязавшейся перестрелки с сотрудниками полиции мужчина был убит. Его имя не сообщается.
Акс числился офицером полиции с 2016 года. Пес был назван в честь офицера американского спецназа Мэтью Аксельсона, погибшего в 2005 году в Афганистане.
На смерть полицейской собаки при исполнении отреагировал у себя в Twitter глава полиции округа Окленд Майк Бушар (Mike Bouchard). «Мы благодарны мужчинам, женщинам и собакам, которые служат делу защиты нашего общества», — написал он.
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