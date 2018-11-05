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Таксист застрелил конкурента из-за парковки у метро
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Таксист застрелил конкурента из-за парковки у метро 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Водитель такси погиб на юге Москвы в ходе конфликта за парковочное место. Инцидент произошёл на Варшавском шоссе около станции метро «Аннино».
По предварительным данным, двое водителей, которые зарабатывают частным извозом, не поделили очередность. В хоте словесной перепалки один из них достал пистолет и выстрелил оппоненту в голову.
Мужчина скончался от потери крови до приезда скорой помощи.
Стрелявший с места преступления скрылся.
«Номер его машины известен, он попал на камеры видеонаблюдения. В Москве и Подмосковье объявлен план «Перехват», — сообщил «Комсомольской правде» источник в московской полиции.
Он отметил, что по горячим следам задержать предполагаемого убийцу не удалось.
Ранее, как сообщал News.ru, в Москве был задержан таксист, который изнасиловал женщину-пассажира. Она уснула в салоне машины, чем и воспользовался мужчина.
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