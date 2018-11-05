Таксист застрелил конкурента из-за парковки у метро

Водитель такси погиб на юге Москвы в ходе конфликта за парковочное место. Инцидент произошёл на Варшавском шоссе около станции метро «Аннино».

По предварительным данным, двое водителей, которые зарабатывают частным извозом, не поделили очередность. В хоте словесной перепалки один из них достал пистолет и выстрелил оппоненту в голову.

Мужчина скончался от потери крови до приезда скорой помощи.

Стрелявший с места преступления скрылся.

«Номер его машины известен, он попал на камеры видеонаблюдения. В Москве и Подмосковье объявлен план «Перехват», — сообщил «Комсомольской правде» источник в московской полиции.

Он отметил, что по горячим следам задержать предполагаемого убийцу не удалось.

Ранее, как сообщал News.ru, в Москве был задержан таксист, который изнасиловал женщину-пассажира. Она уснула в салоне машины, чем и воспользовался мужчина.