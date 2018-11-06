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В Петербурге мужчина угрожал врачам гранатой
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В Петербурге мужчина угрожал врачам «скорой» гранатой 

РИА Новости + ещё 10 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Пятидесятидевятилетний мужчина в Санкт-Петербурге угрожал прибывшим на вызов врачу и фельдшеру "скорой помощи" гранатой, его задержали, сообщается на сайте СК РФ.
"По данным следствия, подозреваемый 5 ноября 2018 года в квартире одного из домов по улице Турку, находясь в состоянии алкогольного опьянения, держа в руках гранату, угрожал убийством прибывшим по вызову врачу и фельдшеру "скорой помощи", — говорится в сообщении.
Отмечается, что после задержания мужчины в его квартире были также найдены и изъяты десять патронов и вышеуказанная граната.
Уголовные дела по статьям "угроза убийством" и "незаконный оборот взрывчатых веществ и боеприпасов" приняты к производству следственными органами СК России по Санкт-Петербургу, добавляется в сообщении.
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