В Петербурге мужчина угрожал врачам гранатой

В Петербурге мужчина угрожал врачам «скорой» гранатой

Пятидесятидевятилетний мужчина в Санкт-Петербурге угрожал прибывшим на вызов врачу и фельдшеру "скорой помощи" гранатой, его задержали, сообщается на сайте СК РФ.

"По данным следствия, подозреваемый 5 ноября 2018 года в квартире одного из домов по улице Турку, находясь в состоянии алкогольного опьянения, держа в руках гранату, угрожал убийством прибывшим по вызову врачу и фельдшеру "скорой помощи", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после задержания мужчины в его квартире были также найдены и изъяты десять патронов и вышеуказанная граната.