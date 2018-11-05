Банда байкеров устроила массовую перестрелку в Швеции

городе Мёльнлюкке на юго-западе Швеции произошла массовая стрельба. Ранения получили по меньше мере восемь человек, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Инцидент произошёл на улице рядом со зданием развлекательного центра. Полиция арестовала 13 человек, всех подозревают в покушении на убийство и нападении с отягчающими обстоятельствами. Предположительно, перестрелка могла стать результатом конфликта между двумя байкерскими бандами, одна из которых связана со знаменитой группировкой «Ангелы ада», сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.

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