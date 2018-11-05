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Банда байкеров устроила массовую перестрелку в Швеции
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Банда байкеров устроила массовую перестрелку в Швеции 

News.ru + ещё 6 2 часа назад
В городе Мёльнлюкке на юго-западе Швеции произошла массовая стрельба. Ранения получили по меньше мере восемь человек, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.
Инцидент произошёл на улице рядом со зданием развлекательного центра. Полиция арестовала 13 человек, всех подозревают в покушении на убийство и нападении с отягчающими обстоятельствами. Предположительно, перестрелка могла стать результатом конфликта между двумя байкерскими бандами, одна из которых связана со знаменитой группировкой «Ангелы ада», сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.
Ранее News.ru сообщал о массовой драке, которая произошла возле ТЦ «Европейский» в Москве.
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