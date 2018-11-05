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Связанный полицейский обезоружил преступника и спас заложницу
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Связанный полицейский обезоружил преступника и спас заложницу 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Полицейский спас заложницу в городском округе Лохэ китайской провинции Хэнань, притворившись связанным. Видео спецоперации опубликовал на YouTube телеканал New China TV.
На кадрах видно, как 19-летний преступник приставил нож к горлу женщины, угрожал убить ее и себя, и требовал от полицейских не приближаться к нему. В ходе переговоров один из стражей порядка, капитан полицейского спецназа Ванг Пэй уговорил захватчика обменять себя на заложницу, и для успокоения мужчины попросил связать ему руки и ноги.
Оказавшись рядом с преступником, Ванг сбросил с себя путы и набросился на него. К полицейскому подбежали коллеги, и мужчина оказался обезоружен.
В ходе операции полицейский получил ранение, заложница не пострадала.
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