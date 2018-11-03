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Мужчина устроил стрельбу в Москве
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Мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта в Москве 

News.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Стрельба произошла на северо-западе Москвы. Инцидент случился в районе Хорошёво-Мнёвники.
Между двумя мужчинами произошёл конфликт, и один из них выстрелил из травматического пистолета.
Обоих участников ссоры задержали, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве. Проводится проверка.
Как ранее сообщал News.ru, в американском Ганновере, в штате Нью-Гемпшир, неизвестный открыл стрельбу в Дартмутском колледже. Ранен один человек. Как стало известно, пострадавший не является учащимся.
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