Мужчина устроил стрельбу в Москве

Мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта в Москве

Стрельба произошла на северо-западе Москвы . Инцидент случился в районе Хорошёво-Мнёвники.

Между двумя мужчинами произошёл конфликт, и один из них выстрелил из травматического пистолета.

Обоих участников ссоры задержали, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве. Проводится проверка.

Как ранее сообщал News.ru, в американском Ганновере, в штате Нью-Гемпшир, неизвестный открыл стрельбу в Дартмутском колледже. Ранен один человек. Как стало известно, пострадавший не является учащимся.