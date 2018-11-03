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Собравшего бомбу 14-летнего москвича могут арестовать
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Собравшего бомбу 14-летнего москвича могут арестовать 

Национальная Служба Новостей + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский 14-летний школьник, обвиняемый в изготовлении самодельного взрывного устройства, может быть арестован по решению суда. Ходатайство о заключении подростка под стражу в Пресненский суд Москвы направило следствие.
«В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказал ТАСС пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черриков.
В субботу, 3 ноября, источник в силовых структурах рассказывал, что найденные по месту проживания подростка селитра и бездымный порох для изготовления взрывчатки «были приобретены группой лиц». Также известно, что подросток общался с 17-летним жителем Архангельска, устроившим теракт в здании ФСБ.
В отношении школьника возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные организованной группой», а также «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств, совершенное организованной группой».
Ранее завкафедрой возрастной психологии МГУ, доктор психологических наук Ольга Карабанова в эфире НСН заявила, что наличие в информационном пространстве культа агрессии порождает юношеский терроризм.
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