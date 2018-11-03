Ещё
Пьяный полицейский на BMW разнес продуктовый магазин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пьяный полицейский на BMW разнес продуктовый магазин 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Пьяный капитан полиции на автомобиле BMW протаранил продуктовый магазин в городе Бийск Алтайского края. Инцидент произошел вечером в пятницу, 2 ноября, сообщает сайт Barnaul22.
На записи камеры видеонаблюдения видно, как машина на большой скорости врезается в дверь магазина.
По данным оперативной сводки, за рулем иномарки был начальник отдела по исполнению административного законодательства городской полиции капитан Юрий Шевченко 1984 года рождения. Он скрылся с места ДТП, но позже был задержан. Страж порядка имел признаки алкогольного опьянения, однако от медицинского освидетельствования отказался.
В результате наезда автомобиля на магазин никто не пострадал, но владельцу торговой точки причинен материальный ущерб.
В ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили, что полицейский будет уволен из правоохранительных органов по отрицательным мотивам. Его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, передает РЕН ТВ.
Последние новости
Евросоюз раскритиковал санкции России против Украины В России захотели запретить BlaBlaCar Плавдок «Адмирала Кузнецова» оказался неподъемным
Комментарии35
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дознаватель перед изнасилованием подралась с соперницей343
Шнуров написал стих об изнасиловании в Уфе139
Михалков разоблачил Филарета54
Следствие рассказало о бомбах московского школьника337
Захарова рассказала о зарплате мужа50
Видео
02:11
Трамп объявил о санкциях в стиле «Игры престолов»
В мире
03:07
«СМИ меня неправильно поняли»
Происшествия Статьи
02:06
Климкин заявил об «уходе Украины от русского православия»
В мире Украина
00:28
Пьяный полицейский на BMW разнес продуктовый магазин
Криминал Происшествия
03:46
Седокову высмеяли за откровенные фото
Шоу-бизнес
00:57
Стюардесса рассказала о закатившем скандал Николаеве
Шоу-бизнес Другое
00:25
Охранник требовал деньги за выезд «скорой» с парковки
Происшествия
02:01
МИД рассказал о «новом инструменте разоружения» США
Политика
01:17
Захарова рассказала о зарплате мужа
Политика
00:15
Петербуржец провалился в яму с кипятком
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение