Пьяный полицейский на BMW разнес продуктовый магазин

Пьяный капитан полиции на автомобиле BMW протаранил продуктовый магазин в городе Бийск Алтайского края . Инцидент произошел вечером в пятницу, 2 ноября, сообщает сайт Barnaul22.

На записи камеры видеонаблюдения видно, как машина на большой скорости врезается в дверь магазина.

По данным оперативной сводки, за рулем иномарки был начальник отдела по исполнению административного законодательства городской полиции капитан Юрий Шевченко 1984 года рождения. Он скрылся с места ДТП, но позже был задержан. Страж порядка имел признаки алкогольного опьянения, однако от медицинского освидетельствования отказался.

В результате наезда автомобиля на магазин никто не пострадал, но владельцу торговой точки причинен материальный ущерб.