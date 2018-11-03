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Стало известно о соучастниках школьника с бомбой в Москве
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Стало известно о соучастниках московского школьника с бомбой 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
У московского школьника, задержанного по подозрению в изготовлении самодельного взрывного устройства, были соучастники, сообщили источники в силовых структурах.
«В ходе первоначального обыска в квартире, где проживал подросток, были изъяты многочисленные самодельные смеси взрывчатых веществ на основе селитры, бездымный порох и другие компоненты для изготовления взрывчатых веществ, которые приобретались организованной группой с целью незаконного изготовления взрывчатых веществ», — рассказал ТАСС источник.
По его данным, возбуждено уголовное дело по по ч. 3 ст. 222.1. УК РФ («незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные организованной группой») и ч. 3 ст. 223.1 УК РФ («незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств, совершенное организованной группой»).
Он отметил, что мера пресечения подростку будет избрана в субботу.
В пятницу стало известно, что сотрудники ФСБ задержали Москве несовершеннолетнего молодого человека по подозрению в изготовлении взрывного устройства, — на него вышли после анализа круга общения подростка, устроившего взрыв в Архангельске.
Отец задержанного подростка заявлял, что правоохранители приняли «детскую бомбочку» за настоящую угрозу.
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