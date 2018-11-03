Следствие: школьник готовил взрыв организованной группой

Действия 14-летнего московского школьника следствие классифицирует по двум статьям уголовного кодекса — «Изготовление взрывчатых веществ в составе организованной группы» и «Незаконное приобретения оружия и взрывчатых веществ в составе группы». Об этом News.ru сообщил пресс-секретарь суда Алексей Черников.

«Дело возбудили по части третьей статьи 222.1 и части третьей статьи 223.1 УК РФ», — сказал он.

Подросток, по решению суда, оставлен в изоляторе на 72 часа.

Ранее News.ru писал, что следователи возбудили уголовное дело по факту изготовления взрывного устройства московским школьником, общавшимся с «архангельским подрывником». Подросток задержан до официального предъявления обвинения. Для проверки у него изъяты все электронные носители и гаджеты. Следствие сообщило о намерении обратиться в суд за установлением меры пресечения задержанному подростку уже в субботу. Школьник планировал совершить теракт в Люблино на «Русском марше» в День народного единства.