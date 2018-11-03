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Во Флориде произошла стрельба в студии йоги
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Во Флориде мужчина устроил стрельбу в студии йоги 

Газета.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Reuters
В американском штате Флорида неизвестный мужчина устроил стрельбу в студии, которая использовалась для занятий по йоге. Об этом сообщает телеканал WCTV.
Как отмечается, инцидент произошел в Таллахасси.
По предварительной информации, стрельбу открыл неизвестный мужчина, который позже совершил самоубийство. Информация о пострадавших уточняется. В правоохранительных органах попросили местных жителей держаться подальше от места стрельбы.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп посетил синагогу в Питтсбурге, где произошла стрельба, жертвами которой стали 11 человек.
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