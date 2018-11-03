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В Италии умер самый старый заключенный
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В Италии умер самый старый заключенный 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самый старый заключенный Италии — один из кровавых боссов могущественной преступной организации ндрангета Франческо Барбаро — скончался в больнице города Парма на 92-м году жизни, сообщил представитель местной пенитенциарной системы.
За несколько дней до смерти состояние здоровья Барбаро резко ухудшилось, и лидер мафии был переведен в больницу из пармской тюрьмы строгого режима, где он течение трех последних лет отбывал свой пожизненный срок.
Барбаро возглавлял один из самых опасных кланов ндрангеты, который из южноитальянской области Калабрия распространил свое влияние по всему мира, включая Латинскую Америку и Австралию. В 1980-х годах он активно занимался похищениями людей, но позднее переключился на международную торговлю наркотиками и при этом всегда поддерживал тесные связи в политических и управленческих элитах родной Калабрии.
Именно Барбаро суждено было стать основным представителем ндрангеты на промышленно развитом севере Италии, когда мафиози начали активно инвестировать там деньги, добытые преступным путем. Более 20 лет он отсидел в тюрьме за похищения людей и вышел на свободу в 2013 году, однако вскоре снова был отправлен за решетку за убийство карабинера, совершенное 25 лет назад.
Барбаро пользовался непререкаемым авторитетом среди мафиози. Он всегда вставал на рассвете и даже в 80-летнем возрасте не прекращал занятий йогой. Примечательно, что один из его сыновей — Джузеппе недавно был освобожден из тюрьмы по состоянию здоровья. Другой отпрыск босса — Рокко был арестован год назад и сейчас отбывает 16-летнее тюремное заключение.
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