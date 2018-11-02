В Москве мужчину избили саперной лопатой на пути в супермаркет

По имеющимся данным, инцидент произошел 28 октября на улице Новорогожская.

"Прибывшие оперативники установили, что возле супермаркета по указанному адресу неизвестный из хулиганских побуждений напал на мужчину 1970 года рождения и нанес ему телесные повреждения саперной лопатой, после чего скрылся", — сказал источник.

Он добавил, что МВД провело проверку инцидента, и 1 ноября было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье хулиганство.

В прошлом году сообщалось, что агрессивный бомж избил собутыльника лопатой и около 20 раз ударил его ножом.