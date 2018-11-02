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В Москве мужчину избили саперной лопатой
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В Москве мужчину избили саперной лопатой на пути в супермаркет 

Газета.Ru + ещё 2 58 минут назад
Фото: РИА Новости
В Таганском районе Москвы неизвестный неподалеку от супермаркета напал на мужчину с саперной лопатой и избил его, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По имеющимся данным, инцидент произошел 28 октября на улице Новорогожская.
"Прибывшие оперативники установили, что возле супермаркета по указанному адресу неизвестный из хулиганских побуждений напал на мужчину 1970 года рождения и нанес ему телесные повреждения саперной лопатой, после чего скрылся", — сказал источник.
Он добавил, что МВД провело проверку инцидента, и 1 ноября было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье хулиганство.
В прошлом году сообщалось, что агрессивный бомж избил собутыльника лопатой и около 20 раз ударил его ножом.
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