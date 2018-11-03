Страдающая от безделья пенсионерка ударилась в кражи

Страдающая от безделья пенсионерка провела 700 краж

Во Франции пенсионерка воровала детские игрушки и продавала их в интернете через специальный сайт. 72-летняя клептоманка совершила более 700 краж в магазинах Парижа, передает LCI.

Полицейские поймали подозреваемую, после того как исследовали записи камер видеонаблюдения в магазинах. Кроме того, обнаружилось, что 18 украденных игрушек были выставлены на продажу в интернете.

«С июня 2018 года женщина опубликовала на этом сайте 957 объявлений о продаже новых игрушек в оригинальной упаковке», — заявили в полиции

Обыск в доме подозреваемой дал неплохой улов: более тысячи вещей, которые могут быть крадеными, и более 40 тысяч евро наличными.

Пенсионерку арестовали 29 октября. Она созналась в кражах, заявив полиции, что «действовала, в основном, от безделья».