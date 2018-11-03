Ещё
Страдающая от безделья пенсионерка ударилась в кражи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Страдающая от безделья пенсионерка провела 700 краж 

Рамблер + ещё 14 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Во Франции пенсионерка воровала детские игрушки и продавала их в интернете через специальный сайт. 72-летняя клептоманка совершила более 700 краж в магазинах Парижа, передает LCI.
Полицейские поймали подозреваемую, после того как исследовали записи камер видеонаблюдения в магазинах. Кроме того, обнаружилось, что 18 украденных игрушек были выставлены на продажу в интернете.
«С июня 2018 года женщина опубликовала на этом сайте 957 объявлений о продаже новых игрушек в оригинальной упаковке», — заявили в полиции
В Екатеринбурге пенсионер спалил дом, неудачно затопив печку
Обыск в доме подозреваемой дал неплохой улов: более тысячи вещей, которые могут быть крадеными, и более 40 тысяч евро наличными.
Пенсионерку арестовали 29 октября. Она созналась в кражах, заявив полиции, что «действовала, в основном, от безделья».
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дознаватель перед изнасилованием подралась с соперницей534
Истребитель МиГ-29 разбился в Египте131
Террористы приедут в Москву на переговоры71
Михалков разоблачил Филарета252
Здание Amazon обрушилось в США, есть погибшие167
Видео
02:43
Здание Amazon обрушилось в США, есть погибшие
Происшествия
01:09
Истребитель МиГ-29 разбился в Египте
Армия Происшествия
04:09
«Израилю не нравится, что Россия вооружает Сирию»
В мире Статьи
02:11
Трамп объявил о санкциях в стиле «Игры престолов»
В мире
03:07
«СМИ меня неправильно поняли»
Происшествия Статьи
02:06
Климкин заявил об «уходе Украины от русского православия»
В мире Украина
00:28
Пьяный полицейский на BMW разнес продуктовый магазин
Криминал Происшествия
03:46
Седокову высмеяли за откровенные фото
Шоу-бизнес
00:57
Стюардесса рассказала о закатившем скандал Николаеве
Шоу-бизнес Другое
00:25
Охранник требовал деньги за выезд «скорой» с парковки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение