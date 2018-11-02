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Француженка украла в магазинах более тысячи игрушек
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Старушка украла в парижских магазинах более тысячи игрушек 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Париже полиция задержала 72-летнюю женщину, которая воровала детские игрушки.
В полицию обратился владелец одного из детских магазинов. Он рассказал, что нашел в Интернете объявление о продаже игрушки, которая была украдена у него в магазине. Начиная с июня, таких объявлений было размещено 957. Причем продавец особо подчеркивала, что игрушки новые в упаковке.
Как сообщает ТАСС, свои кражи пенсионерка объяснила "бедственным финансовым положением". Однако в ее квартире было найдено 40 тысяч евро и более тысячи похищенных игрушек. Следователи выяснили, что 700 из них были украдены в шести магазинах Парижа и ближайших городов.
Ранее полицейские обнаружили вблизи Парижа целый склад опасных детских игрушек.
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