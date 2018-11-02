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В Саранске водитель украл более 18 тонн шоколада
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В Саранске водитель украл более 18 тонн шоколада, чтобы отдать долги 

РИА Новости + ещё 16 4 часа назад
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
Водитель-экспедитор украл более 18 тонн шоколада в Саранске и продал их, чтобы расплатиться с долгами, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Установлено, что августе 2016 года 54-летний обвиняемый, являясь материально-ответственным лицом, на служебном грузовике с прицепом с автостоянки в Саранске вывез более 18 тонн шоколадной продукции. Сумма ущерба составила около 2,5 миллиона рублей. Похищенное, по данным следствия, обвиняемый продал для уплаты долгов.
"Следственным управлением УМВД России по Саранску окончено предварительное расследование уголовного дела. В настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу", — сказала Волк.
Максимальное наказание по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата), которая вменяется обвиняемому — лишение свободы на срок до десяти лет.
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