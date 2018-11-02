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Торговцы органами похитили глаза покойника и попались
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Торговцы органами похитили глаза покойника и попались 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Jason Lee / Reuters
В китайском городе Нинсян, провинция Хунань, разоблачили банду похитителей органов. Об этом сообщает South China Morning Post.
Их подозревают в краже глаз мужчины, который скончался в городской больнице. Пропажу обнаружила сестра покойного, осматривавшая тело в морге. Одна глазница оказалась набита ватой, в другой остался хирургический инструмент, при помощи которого преступники извлекали глаз.
На следующий день полиция задержала четверых подозреваемых, в том числе некоторых сотрудников морга. Трое из них после кражи уехали в город Шаоян, располагающийся в 240 километрах от Нинсяна. Следователи полагают, что они участвовали в сговоре с целью продажи органов.
В 2002 году сообщалось, что британского врача Бхагатта Маккара обвинили в попытке получить почку для пересадки у живого человека. Один из его пациентов записал разговор, в котором тот намекал, что может достать ему почку, упомянув при этом «огромное количество бедняков в индийских городах».
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