Закапывали заживо: в Москве задержали риелторов-убийц

Москве были задержаны 16 «черных риелторов», подозреваемых в убийствах не менее девяти человек ради недвижимости. Риелторы-убийцы искали одиноких обладателей квартир в Москве, лишали их прав на жилье, после чего расстреливали, топили или закапывали заживо. По предварительным подсчетам, общая сумма украденного ими имущества составила около 28 млн рублей.

Следственный комитет России расследует дело банды «черных риелторов», действовавших в Тверской и Московской областях с 2013 по 2018 годы. В зависимости от роли каждого участника банды, они обвиняются в создании преступного сообщества и участии в нем, а также в совершении девяти убийств и пяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере.

«Уголовное дело о создании преступного сообщества, жестоких убийствах и мошенничествах расследуется в отношении 16 жителей Тверской и Московской областей. В состав банды входили 8 мужчин и 8 женщин, возглавлял ее профессиональный риелтор Роман Шугаибов», — сообщили в СК.

Главарь группировки лично участвовал в разработке планов, подготовке и совершении преступлений, а также распределял полученные доходы. Придерживаясь отработанной схемы, преступники выбирали очередную жертву среди одиноких, асоциальных людей, имеющих квартиры в Москве, и обманным путем лишали их собственности. Владельцев квартир — чаще всего, это были люди, страдающие алкоголизмом — могли обрабатывать неделями. Собственникам предлагали избавиться от квартиры в Москве в пользу более дешевого варианта в области, а жить на оставшиеся деньги.

Далее тех, кто попался на удочку преступников, убивали самыми разными способами — расстреливали, топили в реке или закапывали живыми в землю.

На данный момент установлены обстоятельства девяти убийств, которые были совершены одним из фигурантов, тела убитых были найдены на территории Тверской области . Все 16 фигурантов дела находятся под стражей. В отношении задержанных уже возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям: «Создание преступного сообщества и участие в нем», «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с целью скрыть иное преступление», «Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах группой лицо по предварительному сговору».

Согласно материалам дела, в общей сложности ОПГ «заработала» от 4 до 7 млн рублей, заполучив пять квартир. Кроме того, банда занималась ограблениями. Общая сумма украденного составила около 28 млн рублей.

Всем подозреваемым грозит длительный срок заключения.

В то же время в Белоруссии с «черными риелторами» борются более кардинальными способами — в июле 2017 года Могилевский областной суд приговорил к смертной казни банду «черных риелторов», от действий которых погибли шесть человек.

Суд признал Игоря и Татьяну Гершанковых, Семена Бережного и Бориса Колесникова виновными в совершении шести убийств, подготовке к убийствам, мошенничестве, разбое, уничтожении официальных документов, осуществлении предпринимательской деятельности без госрегистрации и ряде других преступлений. Согласно приговору, двое «черных риелторов» были приговорены к смертной казни через расстрел с конфискацией имущества, остальные получили тюремные сроки — 24 года заключения и 22 года и 1 месяц.

По данным Верховного суда, убийства совершались с 2009 по 2015 год, в марте 2015-го противоправная деятельность обвиняемых была пресечена правоохранительными органами

«Черные риелторы» — по-прежнему распространенный вид преступлений против пожилых людей. Летом 2017 года Мосгорсуд вынес приговор по делу банды «черных риелторов», которые убивали пожилых людей из-за их квартир.

47-летний риелтор Виталий Студеникин , а также его неоднократно судимые сообщники в качестве жертв выбирали пенсионеров, которые имели либо хронические сердечно-сосудистые заболевания, либо проблемы с алкоголем.

Своих будущих жертв «черный риелтор» искал через общественные и благотворительные организации. С ними заключались договоры пожизненной ренты, условия которых преступники некоторое время исполняли. А после вкалывали им смертельную китайскую биодобавку.

Внимание правоохранительных органов банда привлекла к себе после смерти 62-летней пенсионерки Тамары Хохряковой, которой принадлежала квартира рядом с метро «Сокольники». Перед смертью женщина успела позвонить соседке и рассказать, что неизвестный воткнул ей на улице шприц в ногу, после чего ей стало плохо.

Через несколько минут Хохрякова скончалась. Сотрудники органов внутренних дел выяснили, что незадолго до гибели пенсионерка заключила договор пожизненной ренты. По соглашению Студеникин обязался перечислить женщине определенную сумму и оплачивать коммунальные платежи. В беседе со следователем риелтор рассказал, что исправно выполнял договор ренты, и предположил, что Хохрякову, вероятно, убили местные наркоманы.

Однако вскоре выяснилось, что незадолго до нападения на пенсионерку аналогичный случай произошел в поселке Мосрентген в Новой Москве: в квартиру к пенсионеру Николаю Алексеевичу пришел некий рабочий проверять счетчики на воду и попытался сделать старику «смертельный укол».

В тот раз владелец жилища, бывший военный, смог отбиться от напавшего. Приехавшим оперативникам потерпевший рассказал, что также заключил договор ренты с той же бандой «черных риелторов» во главе со Студеникиным.

По данным Генпрокуратуры, чаще всего злоумышленники покушаются на собственность именно пожилых людей. Доля таких преступлений составляет 80% от общего числа противоправных действий против стариков. Чаще всего это кражи (62%), мошенничества (27%) и грабежи (6%).

В общей сложности количество мошенничеств, к которым часто относятся и махинации «черных риелторов», в 2016 году выросло на 22,2%. Наибольшее их число было выявлено в Москве, Челябинской и Ростовской областях, а также Краснодарском крае.