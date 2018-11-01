Ещё
В Германии задержали россиянина за контрабанду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В деле об изнасиловании следователя появилась подруга
В деле об изнасиловании следователя появилась подруга

В Германии задержали россиянина за контрабанду сигарет 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Полиция Германии задержала россиянина за, предположительно, контрабанду сигарет, сообщается в пресс-релизе полиции, опубликованном на портале Presse Portal.
Как следует из сообщения, задержание произошло 30 октября во время проверки в порту города Киль. Сорокатрехлетний выходец из России обвиняется в том, что в период с 2009 по 2011 год он в составе группировки провез контрабандой в Германию порядка 12 миллионов сигарет.
Как отмечается в пресс-релизе, в сети сотрудников органов правопорядка попала "крупная рыба". Ущерб, нанесенный казне ФРГ, оценивается в размере более 1,6 миллионов евро.
Последние новости
Русская ракета против американских "Пэтриот". Стратегический фельетон Актера Даниила Страхова избили в Москве Натуральное свинство: Европа требует от РФ компенсации за контрсанкции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Групповое изнасилование следователя взбесило Соловьева337
Тимошенко отреагировала на спецмеры России311
«Надругались над коллегой»: групповое изнасилование в МВД494
Первый залп: чем Москва ответила Киеву72
Позиция Лукашенко по Крыму восхитила Запад741
Видео
03:59
Очень странный полет: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
00:23
Россия ввела санкции против Украины
Политика
01:03
Грабитель на машине протащил пенсионерку по асфальту
Криминал Происшествия
01:18
Упавший «Союз» повредили при сборке
Технологии В мире
00:41
Уральских спасателей заставили косить траву под снегом
Общество Другое
00:16
Женщину в Москве убило колесом от грузовика
Происшествия Автоспорт
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
04:24
Объяснен провал в создании российского беспилотника
Армия Оружие
05:38
Борисова подала в суд на экс-супруга
Шоу-бизнес
00:39
Первый залп: чем Москва ответила Киеву
Конфликты Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение