В Германии задержали россиянина за контрабанду сигарет

Полиция Германии задержала россиянина за, предположительно, контрабанду сигарет, сообщается в пресс-релизе полиции, опубликованном на портале Presse Portal.

Как следует из сообщения, задержание произошло 30 октября во время проверки в порту города Киль. Сорокатрехлетний выходец из России обвиняется в том, что в период с 2009 по 2011 год он в составе группировки провез контрабандой в Германию порядка 12 миллионов сигарет.

Как отмечается в пресс-релизе, в сети сотрудников органов правопорядка попала "крупная рыба". Ущерб, нанесенный казне ФРГ, оценивается в размере более 1,6 миллионов евро.