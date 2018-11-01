По делу о групповом изнасиловании проходят очные ставки

В Уфе следователи проводят очные ставки с предполагаемыми участниками группового изнасилования 23-летней девушки-дознавателя.
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на ГТРК «Башкортостан».
Отмечается, что на основании полученных данных сотрудники следственных органов установят некоторые обстоятельства ЧП.
Ранее стало известно, что в Башкирии трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги.
Нападение на девушку произошло в ночь с 29 на 30 октября.
Суд рассмотрит ходатайство сотрудников следственных органов об аресте подозреваемых в изнасиловании 2 ноября.