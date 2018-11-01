По делу о групповом изнасиловании проходят очные ставки

В Уфе проходят очные ставки по делу о групповом изнасиловании

Уфе следователи проводят очные ставки с предполагаемыми участниками группового изнасилования 23-летней девушки-дознавателя.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на ГТРК «Башкортостан».

Отмечается, что на основании полученных данных сотрудники следственных органов установят некоторые обстоятельства ЧП.

Ранее стало известно, что в Башкирии трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги.

Нападение на девушку произошло в ночь с 29 на 30 октября.

Суд рассмотрит ходатайство сотрудников следственных органов об аресте подозреваемых в изнасиловании 2 ноября.