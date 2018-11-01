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Грабитель на машине протащил пенсионерку по асфальту
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В Москве грабитель на машине протащил пенсионерку по асфальту 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
МВД опубликовало видео ограбления пенсионерки в столице. Пытаясь скрыться, подозреваемый протащил 81-летнюю женщину по асфальту.
По словам потерпевшей, она оставила сумку на скамейке и отошла на несколько метров. В этот момент неподалеку остановился автомобиль, водитель выскочил из машины, забрал сумку и сел за руль.
На кадрах видно, как пенсионерка пытается становить грабителя, однако мужчина начинает движение на автомобиле. Подозреваемый протащил женщину по асфальту, после чего она упала.
В МВД отметили, что подозреваемому удалось скрыться с места преступления, но позже он был задержан. Следователи уже возбудили уголовное дело.
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