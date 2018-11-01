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В Крыму арестовали украинского подпольщика
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В Крыму арестовали украинского подпольщика 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 15 2 часа назад
Фото: НАК РФ
22-летний молодой человек, предполагаемый активист украинского незаконного вооруженного формирования был арестован в Крыму, сообщает погрануправление ФСБ.
«22-летний житель Кировского района Республики Крым прошел специальную военную подготовку под руководством инструкторов, принимавших участие в боевых действиях на юго-востоке Украины, и в период с 2016 по 2018 год входил в состав батальона им. Н. Челибиджихана и общественного формирования «Аскер», а также являлся активным участником так называемой экономической блокады Крыма», — сообщает ведомство, передает ТАСС.
Киевский районный суд Симферополя избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, говорится в сообщении ведомства.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем», дома у подозреваемого прошли обыски, были изъяты компьютерная техника и средства коммуникации.
В мае 2018 года в Крыму задержали гражданина Украины и гражданку России, продававших оружие.
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