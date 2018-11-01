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В Москве женщину ограбили «при помощи гипноза»
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Источник: в Москве женщину ограбили «при помощи гипноза» 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В торговом центре «Елоховский пассаж» ограбили жительницу столицы «при помощи гипноза» на сумму 40 тыс. рублей.
Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Москвичка заявила в полицию о том, что в торговом центре «Елоховский пассаж» на ул. Бауманская, д. 32, стр. 2 неизвестный путём обмана и злоупотребления доверием, введя её в состояние гипноза, тайно похитил у неё деньги», — уточнил собеседник агентства.
Отмечается, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.159 УК России («Мошенничество»).
В сентябре СМИ передавали, что в Москве неизвестные ограбили заслуженного артиста России Игоря Яцко.
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