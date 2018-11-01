Источник: в Москве женщину ограбили «при помощи гипноза»

В торговом центре «Елоховский пассаж» ограбили жительницу столицы «при помощи гипноза» на сумму 40 тыс. рублей.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Москвичка заявила в полицию о том, что в торговом центре «Елоховский пассаж» на ул. Бауманская, д. 32, стр. 2 неизвестный путём обмана и злоупотребления доверием, введя её в состояние гипноза, тайно похитил у неё деньги», — уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.159 УК России («Мошенничество»).