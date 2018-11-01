Жертва насилия в Башкирии является дочерью силовика

Девушка, ставшая жертвой сексуального насилия, в котором подозревают трех полицейских, является дочерью начальника силового подразделения республиканского МВД

"Девушка-дознаватель отдела МВД РФ по Уфимскому району является дочерью высокопоставленного работника силового подразделения башкирского министерства внутренних дел. А среди подозреваемых в изнасиловании есть начальник потерпевшей", — сказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Следственный комитет сообщил, инцидент произошел в ночь на 30 октября в отделе по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Для проверки по этому делу в Уфу из Москвы направили специалистов главка собственной безопасности МВД России.

Ранее сообщалось, что в Уфе трое руководителей отделов полиции задержаны по подозрению в изнасиловании коллеги.

Задержаны 51-летний начальник отдела МВД по Уфимскому району, 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Возбуждены уголовные дела по двум статьям УК РФ: по пункту "а" второй части статьи 131 "изнасилование" и по пункту "а" второй части статьи 132 "насильственные действия сексуального характера".