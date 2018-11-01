Черные риэлторы закапывали москвичей живьём

Задержаны 16 членов банды "черных риелторов" по делу об убийствах ради получения московских квартир, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
По ее словам, в состав банды входили восемь мужчин и восемь женщин из Тверской и Московской областей, а возглавлял ее профессиональный риелтор Роман Шугаибов. Они проходят по уголовному делу о создании преступного сообщества, жестоких убийствах и мошенничестве.
Следствие установило, что преступное сообщество в 2012–2016 годах организовал житель Тверской области, который лично ставил перед сообщниками задачи, участвовал в разработке планов и подготовке к преступлениям, а также сам участвовал в них, передает Агентство "Москва".
Участники банды подыскивали одиноких людей, обманом лишали их прав собственности, а затем расстреливали, топили в реке или закапывали живыми в землю. Действовали они на территории Московской и Тверской областей. С 2013 по 2018 годы они незаконно присвоили пять квартир стоимостью от четырех до семи миллионов рублей, а общая сумма похищенного имущества составила около 28 миллионов рублей.
В зависимости от роли каждого фигуранта, им инкриминируется создание преступного сообщества и участие в нем, совершение девяти убийств, а также пяти эпизодов мошенничества в особо крупном размере.