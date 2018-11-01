Черные риэлторы закапывали москвичей живьём

Задержаны 16 членов банды «черных риелторов»

Светлана Петренко. Задержаны 16 членов банды "черных риелторов" по делу об убийствах ради получения московских квартир, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ

По ее словам, в состав банды входили восемь мужчин и восемь женщин из Тверской и Московской областей, а возглавлял ее профессиональный риелтор Роман Шугаибов. Они проходят по уголовному делу о создании преступного сообщества, жестоких убийствах и мошенничестве.

Следствие установило, что преступное сообщество в 2012–2016 годах организовал житель Тверской области, который лично ставил перед сообщниками задачи, участвовал в разработке планов и подготовке к преступлениям, а также сам участвовал в них, передает Агентство "Москва"

Участники банды подыскивали одиноких людей, обманом лишали их прав собственности, а затем расстреливали, топили в реке или закапывали живыми в землю. Действовали они на территории Московской и Тверской областей. С 2013 по 2018 годы они незаконно присвоили пять квартир стоимостью от четырех до семи миллионов рублей, а общая сумма похищенного имущества составила около 28 миллионов рублей.

В зависимости от роли каждого фигуранта, им инкриминируется создание преступного сообщества и участие в нем, совершение девяти убийств, а также пяти эпизодов мошенничества в особо крупном размере.