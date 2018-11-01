Ещё
Черные риэлторы закапывали москвичей живьём
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задержаны 16 членов банды «черных риелторов» 

Москва24 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Задержаны 16 членов банды "черных риелторов" по делу об убийствах ради получения московских квартир, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
По ее словам, в состав банды входили восемь мужчин и восемь женщин из Тверской и Московской областей, а возглавлял ее профессиональный риелтор Роман Шугаибов. Они проходят по уголовному делу о создании преступного сообщества, жестоких убийствах и мошенничестве.
Следствие установило, что преступное сообщество в 2012–2016 годах организовал житель Тверской области, который лично ставил перед сообщниками задачи, участвовал в разработке планов и подготовке к преступлениям, а также сам участвовал в них, передает Агентство "Москва".
Участники банды подыскивали одиноких людей, обманом лишали их прав собственности, а затем расстреливали, топили в реке или закапывали живыми в землю. Действовали они на территории Московской и Тверской областей. С 2013 по 2018 годы они незаконно присвоили пять квартир стоимостью от четырех до семи миллионов рублей, а общая сумма похищенного имущества составила около 28 миллионов рублей.
В зависимости от роли каждого фигуранта, им инкриминируется создание преступного сообщества и участие в нем, совершение девяти убийств, а также пяти эпизодов мошенничества в особо крупном размере.
Москва24: последние новости
Жертва насилия в Башкирии является дочерью силовика Уголовное дело о теракте возбуждено после взрыва в здании УФСБ Архангельска Пострадавшего во время теракта в здании архангельского ФСБ прооперировали
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летевший в Москву самолет загорелся в небе12
В студии «Россия 1» разразился скандал600
Позиция Лукашенко по Крыму восхитила Запад943
Живущий на 3,5 тысячи депутат дал совет россиянам283
Изнасилованная коллегами дознаватель оказалась дочкой силовика728
Видео
03:59
Очень странный полет: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
04:24
Объяснен провал в создании российского беспилотника
Армия Оружие
01:06
Российский сенатор вцепился в бороду украинцу
Политика Украина
00:58
Позиция Лукашенко по Крыму восхитила Запад
В мире
01:26
«Надругались над коллегой»: групповое изнасилование в МВД
Происшествия Статьи
03:56
Резкое потепление началось в Москве
Погода Новости Москвы
03:53
Варлей: «Разом отняли все»
Шоу-бизнес
01:11
Треть телевизоров останутся с «черным» экраном
Общество
01:56
Финалистка «Голоса» скончалась от рака
Шоу-бизнес
02:57
Украина закроет небо над Черным морем
Армия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение