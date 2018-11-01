Суд оставил Магомедова под стражей

Суд оставил под стражей совладельца «Суммы» Зиявудина Магомедова

Тверской суд Москвы в четверг продлил до 5 февраля 2019 года срок содержания под стражей совладельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда и третьего фигуранта дела Артура Максидова , обвиняемых в хищениях и создании организованного преступного сообщества, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Удовлетворить ходатайство следствия о продлении обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей до 5 февраля 2019 года", — огласил постановление судья Дмитрий Гордеев.

Суд отказал защите в освобождении фигурантов дела под залог в 2,5 млрд рублей, который соответствует выдвинутым в настоящее время против них обвинениям в хищении. Адвокаты заявили о намерении обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.