По делу о пытках арестован еще один подозреваемый

Суд арестовал пятнадцатого фигуранта дела о пытках в ярославской колонии

На днях стало известно о задержании бывшего старшего оперуполномоченного оперативного отдела ярославской колонии №1 Сипана Мамояна. Фонд "Общественный вердикт" утверждает, что на резонансном видео пыток Мамоян — тот, кто лил воду на осужденного Макарова.

"Кировский районный суд Ярославля постановил поместить Мамояна под стражу", — сообщила Сарбунова.

Она отметила, что в суде присутствовал потерпевший Макаров. Он высказал мнение, что Мамоян должен быть помещен под арест.

В июле "Новая газета" опубликовала представленное фондом "Общественный вердикт" видео с избиением осужденного Евгения Макарова. По ее информации, инцидент произошел в июне 2017 года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. После скандала ФСИН организовала по стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. По данным фонда, "героями" видео стали 18 сотрудников колонии. Четырнадцати из них были предъявлены обвинения, они заключены под стражу.

В конце августа "Новая газета" на своем сайте опубликовала новое видео с избиением осужденных, сделанное в исправительной колонии №1. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств. Видео, так же как и запись с избиением Макарова, распространил фонд "Общественный вердикт". Установлено, что 29 ноября 2016 года в ИК-1 УФСИН России по Ярославской области проходили режимные мероприятия, в ходе которых сотрудники УФСИН били осужденных руками, ногами и резиновыми палками. По данному делу арестованы двое сотрудников колонии №8.