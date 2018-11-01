Завершены работы на месте взрыва в Архангельске

Представители СК завершили работу на месте взрыва в Архангельске

Архангельске. Следователи завершили работу на месте взрыва в здании ФСБ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК.

«Осмотр места происшествия в здании управления ФСБ был окончен в пять утра», — сказала собеседница.

Ранее сообщалось, что следственные органы установили, что 17-летний юноша, устроивший взрыв в здании управления ФСБ в Архангельске, действовал один.

31 октября стало известно, что 17-летний молодой человек пронёс в здание ФСБ в Архангельске взрывное устройство. В результате взрыва юноша погиб, а трое сотрудников спецслужбы получили ранения.