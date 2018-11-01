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Завершены работы на месте взрыва в Архангельске
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Представители СК завершили работу на месте взрыва в Архангельске 

RT на русском + ещё 31 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следователи завершили работу на месте взрыва в здании ФСБ в Архангельске.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК.
«Осмотр места происшествия в здании управления ФСБ был окончен в пять утра», — сказала собеседница.
Ранее сообщалось, что следственные органы установили, что 17-летний юноша, устроивший взрыв в здании управления ФСБ в Архангельске, действовал один.
31 октября стало известно, что 17-летний молодой человек пронёс в здание ФСБ в Архангельске взрывное устройство. В результате взрыва юноша погиб, а трое сотрудников спецслужбы получили ранения.
RT на русском: последние новости
Источник: в Москве женщину ограбили «при помощи гипноза» СК задержал подозреваемого в убийстве мальчика в Железногорске Дело о взрыве в здании ФСБ в Архангельске передано в центральный аппарат СК
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