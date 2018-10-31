В квартиры снова ломятся под личиной «Мосгаза»

В квартиры снова ломятся преступники под личиной «Мосгаза»

После полуночного просмотра трехчасового стендапа Джорджа Карлина у меня с утра достаточно злостное настроение. Такое моё настроение вполне благотворно привело к тому, что когда мне в дверь постучался молодой человек и представился сотрудником «Мосгаза», я уже был в достаточной кондиции, чтобы устроить ему пинок из подъезда до самого Рубикона.

Юный отрок, по виду мой ровесник, ходил в рабочее время и представлялся сотрудником газовой службы, ну, а дальше, как говорится, схема мутится — «лаве» крутятся:

— Только сегодня, спешите, всего за 9 тысяч рублей мы установим вам газовый датчик, потому что очень много взрывов по району.

О которых мы не слышали никогда, максимум у нас взрывался пару лет назад дом около посольства, туда я сам ходил делал экстренный репортаж по работе.

— Вот с 1 января 2019 года уже будут они по 30 тысяч, — грозил собеседник. — Пенсионерам и инвалидам от правительства скидки, потому спешите.

Далее была презентация «устройства» — обычный «датчик-шайба» противопожарной безопасности презентовался как «убер-датчик», ловящий все утечки газа. А за полтинник (50 тысяч рублей) могут аж в трубу врезать (что регламентом запрещено, но хлопец об этом конечно не знал).

Короче, слушал я его слушал-слушал и затем сказал, что мне о таком серьезном вопросе надо посоветоваться с остальными жильцами, так как помимо меня в квартире прописан брат. Ушёл в другую комнату «позвонить брату» и набрал «102».

К сожалению, юноша со своей стороны заподозрил «палево» — в квартире закрыть я его, увы, не успел — он смотался. Однако по приезду полиции (кстати, достаточно быстро — 20 минут, учитывая, что Кутузовский проспект вечно стоит) я уже сходил к соседям, мы вдвоем пояснили за ориентировку.

Молодой человек подготовился неплохо — синяя униформа с бейджиком и логотипом «Мосгаза». Не знал он только того, что сотрудники «Мосгаза» ходят в синей униформе с оранжевым отражателем, обязаны показывать ксиву и — ах, да, практически все работы в квартирах ведутся бесплатно. Не считая извещений от управляющей компании типа объявлений на подъездах, конечно же.

Полиция пошла по соседним подъездам, предупреждать и, если повезет, перехватят. Но скорее всего, они его не поймают, а если и поймают, то будут вынуждены отпустить за отсутствием состава преступления.

В полиции дежурная девушка мне сообщила, что как только подобный человек появляется на пороге и настойчиво пытается войти, нужно срочно сообщать в «102». Еще лучше — если в этот момент он окучивает соседей, чтобы его успели поймать. Полицейская дежурная посетовала, что граждане почти никогда не сообщают о подобном. А надо. Коллективное заявление мощнее одного.

Однако хорошо уже то, что жильцы нашего дома будут предупреждены. Плохо же то, что репортажей об этом мало, как и жуликах, предлагающих окна из костей динозавров и прочих элементов. Потому что пенсионеры вполне ведутся на подобный обман, и если у вас есть пожилые родственники или просто люди, которые вам небезразличны и которых можно обмануть — предупредите их об этой ситуации.

Никаких регламентных работ по газу в Москве и области не предвидится, а в северной столице по этому поводу только лишь готовят законопроект.

Если в дверь постучалось такое тело — звоните в службу (если представился газовиком — в «Мосгаз», если представился каким-нить проверяющим счетчиков воды — в управляющую компанию, если электриком — в «Мосэнергосбыт»; соответственно для других регионов свои службы).

Проверяйте, действительно ли запланирован по дому обход. Обычно на этой стадии звонка они уже удирают, но я хотел придержать, чтобы полиция успела. Зафейлился, ну бывает, лишу себя молока на ночь за это.